Repair Café – Mercredi 13 décembre Salle du quai Pibrac, 13 décembre 2023 16:30, Pibrac.

Quand : Chaque 2ème mercredi du mois de 17h30 à 20h30

Lieux : Salle du quai rez de chaussée ancienne gare, 1 impasse de la gare

Réparez au lieu de jeter !

Avec notre équipe de bénévoles, on répare avec vous dans un esprit de bienveillance et de convivialité.

Amenez vos petits appareils électroménagers, outillages, jouets, audio et informatiques qui ne fonctionnent plus, il est peut-être possible d’éviter la déchetterie !

Nouveau : Atelier réparation Vélo

Le Repair Café est fait pour vous si :

Votre appareil ne peut pas être réparé par un professionnel ou la réparation est trop onéreuse.

Vous avez envie de réparer vous-même mais vous ne savez pas comment vous y prendre.

Vous n’avez pas les bons outils.

Vous voulez faire des économies en prolongeant sa durée de vie.

Vous voulez diminuer votre empreinte carbone et les consommations de ressources.

Vous ne voulez pas remplir les déchetteries.

Partager un moment convivial et des savoirs.

Le Repair Café de Pibrac est une des activités de l’association Pibraction Environnement.

Salle du quai 1 Impasse de la Gare 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T17:30:00+01:00 – 2023-12-13T20:30:00+01:00

atelier bricolage