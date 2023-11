Atelier de Noël Salle du prieuré – plan d’eau Verruyes, 10 décembre 2023, Verruyes.

Verruyes,Deux-Sèvres

L’atelier de Noel revient dimanche 10 décembre à la salle du prieuré de 14h30 à 17h30.

Vous pourrez fabriquer vous mêmes vos décorations de fêtes, avec des matériaux de récupération…de quoi occuper et amuser des plus petits aux plus grands!

Le Père Noel et sa calèche seront aussi présents pour une belle balade avant de déguster crêpes et vin chaud.

Pour nos ateliers, nous récupérons les matériaux suivants:

boutons de toute sorte et toute couleur, rubans, carton d’emballage souple grand format (boite de céréales, biscottes…),

rouleaux de papier toilette sans motif..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. EUR.

Salle du prieuré – plan d’eau

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’atelier de Noel returns on Sunday December 10 at the Salle du Prieuré from 2:30 to 5:30 pm.

You’ll be able to make your own festive decorations, using recycled materials… something to keep young and old busy and amused!

Santa Claus and his horse-drawn carriage will also be on hand for a delightful ride before enjoying crêpes and mulled wine.

For our workshops, we use the following materials:

buttons of all kinds and colors, ribbons, large-format flexible cardboard packaging (cereal boxes, rusks, etc.),

unpatterned toilet paper rolls.

El taller de Navidad vuelve el domingo 10 de diciembre a la Sala del Prieuré, de 14.30 a 17.30 horas.

Podrá realizar sus propios adornos navideños con materiales reciclados… ¡algo para mantener ocupados y entretenidos a grandes y pequeños!

Papá Noel y su coche de caballos también estarán presentes para dar un agradable paseo antes de disfrutar de crepes y vino caliente.

En nuestros talleres utilizamos los siguientes materiales

botones de todo tipo y color, cintas, envases de cartón flexible de gran formato (cajas de cereales, biscotes, etc.),

rollos de papel higiénico sin estampar.

Die Weihnachtswerkstatt findet am Sonntag, dem 10. Dezember, von 14:30 bis 17:30 Uhr im Saal des Priorats statt.

Hier können Sie Ihre eigenen Weihnachtsdekorationen aus Abfallmaterialien herstellen… Das ist ein großer Spaß für die Kleinsten und die Größten!

Der Weihnachtsmann und seine Kutsche werden ebenfalls anwesend sein, um Ihnen eine schöne Fahrt zu ermöglichen, bevor Sie Crêpes und Glühwein genießen können.

Für unsere Workshops sammeln wir die folgenden Materialien:

knöpfe aller Art und Farbe, Bänder, großformatige weiche Verpackungskartons (Müslischachteln, Zwieback…),

toilettenpapierrollen ohne Muster.

Mise à jour le 2023-11-20 par CC Val de Gâtine