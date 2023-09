Bal du 10 novembre salle du pressoir, La Chapelle-de-Guinchay (71) Bal du 10 novembre salle du pressoir, La Chapelle-de-Guinchay (71), 10 novembre 2023, . Bal du 10 novembre Vendredi 10 novembre, 20h30 salle du pressoir, La Chapelle-de-Guinchay (71) 12 BAL FOLK de + de 4h avec l’EXCELLENT GROUPE KANI KANI Ce duo Suisse composé de Ursina Kappenberger et Syvain Pool vous emmènera en voyage dans des sonorités magiques : fandango, valse à 22 temps mais aussi bourrée, mazurka, scottish… https://www.canibalproductions.net/kanikani Un très grand moment de danse à venir avec un parquet immense et exceptionnel. Venez NOMBREUX contact : melli.melo@yahoo.fr source : événement Bal du 10 novembre publié sur AgendaTrad salle du pressoir, La Chapelle-de-Guinchay (71) 66, Route du Vieux Moulin

salle du pressoir, 71570 La Chapelle-de-Guinchay, France

baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle du pressoir, La Chapelle-de-Guinchay (71) Adresse 66, Route du Vieux Moulin salle du pressoir, 71570 La Chapelle-de-Guinchay, France

