Téléthon : le défi des 1000 km Samedi 3 décembre, 08h30 Salle du Pressoir

Rando Vilaine et Cap Férel invitent les marcheurs de tous niveaux à parcourir les 2 circuits pédestres proposés : – Un circuit en ligne au départ de Férel tracé jusqu’à Pénestin sur une distance… Salle du Pressoir 20 Rue de la Fontaine 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire Rando Vilaine et Cap Férel invitent les marcheurs de tous niveaux à parcourir les 2 circuits pédestres proposés :

– Un circuit en ligne au départ de Férel tracé jusqu’à Pénestin sur une distance de 13km sans difficulté. Il serpente dans la campagne boisée en passant par Camoël.

– Une variante de 8 km est possible en partant de Camoël (parking ateliers municipaux). À l’arrivée à la salle des fêtes de Pénestin, une restauration sur place ou à emporter vous est proposée. Réservation au moment de l’inscription (galettes saucisses, crêpes, huîtres…). Vous pourrez profiter des animations autour de l’évènement. Covoiturage à organiser pour le retour. ​Inscription sur place à la salle du Pressoir de Férel à partir de 8h30.

Participation libre intégralement reversée au profit de l’AFM Téléthon.

