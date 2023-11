Stages de musique d’ensemble et chant polyphonique Salle du presbytère, Jaujac (07), 9 décembre 2023, .

Stages de musique d’ensemble et chant polyphonique Samedi 9 décembre, 09h30 Salle du presbytère, Jaujac (07) 25€

Première journée de stage de l’année 2023-2024 pour l’association Tradéridéra!

Nous accueillons Lucile Tondeux pour animer le premier d’une série de stage sur les chants polyphoniques et à danser, et Quentin Boutignon pour un stage de musique tout instrument pour explorer le répertoire trad et travailler sur l’interprétation.

Prix d’un stage : 25€, adhésion compriseDeux stages : 40€Adhésion 5€

Plus d’infos et réservations auprès de l’association, par mail à traderidera [at] ardesca [point] fr, ou par téléphone au 06.50.85.77.33

Salle du presbytère, Jaujac (07) Rue du trible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:30:00+01:00 – 2023-12-09T13:30:00+01:00

