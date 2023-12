Spectacle « La Barboteuse » – Mardi 19 décembre Salle du Préau couvert Villeneuve-Tolosane, 19 décembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Spectacle « La Barboteuse » – Mardi 19 décembre Mardi 19 décembre, 18h00 Salle du Préau couvert Sur réservation

Début : 2023-12-19T18:00:00+01:00 – 2023-12-19T18:30:00+01:00

L’eau ça mouille ! Ce n’est pas en choisissant le chemin le plus court, ni le plus facile que la barboteuse va se laver. Elle devra prendre confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire… La toilette devient alors une aventure aquatique où elle nage et danse sous un tourbillon de bulles de savon !

Ce spectacle aborde l’appréhension de l’eau et l’intimité de la toilette.

Enfants ou adultes, n’avons-nous pas tous un jour imaginé qu’une salle de bain pouvait devenir l’un des plus fabuleux terrains de jeux ?

> Durée environ 30 min.

> À partir de 6 mois.

> Accessible aux malentendants.

> Participation libre au profit d’associations caritatives.

Salle du Préau couvert 1 Rue de l'Esplanade, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

spectacle Noël