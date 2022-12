Spectacle pour enfants : « Croqu’Noël » – Mardi 13 décembre Salle du Préau couvert Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Spectacle pour enfants : « Croqu’Noël » – Mardi 13 décembre Salle du Préau couvert, 13 décembre 2022, Villeneuve-Tolosane. Spectacle pour enfants : « Croqu’Noël » – Mardi 13 décembre Mardi 13 décembre, 18h00 Salle du Préau couvert Par Cie Amapola Salle du Préau couvert 1 Rue de l’Esplanade, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Un tourbillon de sensations et de saveurs donnera vie à l’esprit de Noël, de la convivialité et bien sûr de la gourmandise Miam ! Un spectacle musical et interactif entre rebondissements comiques et instants oniriques. La recette du Croqu’Noël : 1 marmite capricieuse

1 louche de fantaisie

200 grammes d’éclats de rires

2 cuillères à soupe de musique

300 ml de pitreries

1 soupçon de poésie À partir de 6 mois

Durée : 30min Tous les spectacles sont à participation libre au profit des associations de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T18:00:00+01:00

2022-12-13T18:30:00+01:00

