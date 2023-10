MARCHÉ DE NOËL DE CHAILLE-LES-MARAIS Salle du Pré Vert Chaillé-les-Marais, 3 décembre 2023, Chaillé-les-Marais.

Chaillé-les-Marais,Vendée

Marché de Noël organisé par l’Etoile des Arts et l’Acrylique du marais..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle du Pré Vert

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



Christmas market organized by the Etoile des Arts and the Acrylique du marais.

Mercado de Navidad organizado por la Etoile des Arts y la Acrylique du marais.

Weihnachtsmarkt, organisiert vom « Etoile des Arts » und der « Acrylique du marais ».

Mise à jour le 2023-10-16 par Vendée Expansion