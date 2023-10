LA FÊTE DE LA CITROUILLE Salle du Pré vert Chaillé-les-Marais, 31 octobre 2023, Chaillé-les-Marais.

Chaillé-les-Marais,Vendée

Maquillage et défilé happy halloween pour les enfants et jeunes l’après -midi …et dès 19h, soirée avec dîner spectacle. Repas sur réservation uniquement.

2023-10-31

Salle du Pré vert

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



Make-up and a happy Halloween parade for children and young people in the afternoon…and from 7pm, an evening with a dinner and show. Meals on reservation only

Maquillaje y un alegre desfile de Halloween para niños y jóvenes por la tarde… y a partir de las 19 h, una velada con cena y espectáculo. Comidas previa reserva

Make-up und Happy-Hallween-Parade für Kinder und Jugendliche am Nachmittag … und ab 19 Uhr Abendveranstaltung mit Dinnershow. Essen nur mit Reservierung

