Les couleurs de la fraternité salle du pré vert, 26 avril 2023, Chaillé-les-Marais. Les couleurs de la fraternité Mercredi 26 avril, 14h00 salle du pré vert Entrée sur inscription, contacter Aline Boisseleau au 06 69 29 65 34 Cette journée se déroulera a Chaillé Les Marais dans le sud-Vendée, orientée autour de la mise en place d’une run color qui servira de fil rouge à des défis, des stands, des ateliers, des interventions autour de la lutte contre les discriminations et les préjugés, les sensibilisations aux addictions et l’éducation aux médias, lutte contre la Haine-LGBT, L’objectif principal de ce projet est aussi de permettre les rencontres entre jeunes et entre structure-jeunesse . Elle aurait un format après-midi + soirée avec une repas partagé. salle du pré vert Rue de l’An VI, 85450 Chaillé-les-Marais Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire, Vendée, Chaillé-les-marais [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 29 65 34 »}, {« type »: « email », « value »: « servicecivique3@francas-pdl.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

