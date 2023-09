OktobeerSTEF Salle du Pré Bourru Naves, 13 octobre 2023, Naves.

Naves,Corrèze

Après une belle première édition, voici une deuxième avec de la fougue et du goût ! Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer la bière artisanale et locale, du Bassin de Tulle avec nous ! Pour l’occasion, 3 bières, 3 brasseries et 3 STEF. Et pour vous restaurer, le QG Street Food, vous préparera son bon burger artisanal aux produits frais, bœuf limousin spécial oktobeerSTEF et ses incontournables frites maison à la graisse de bœuf ! Sur réservation. Et sans oublier un bon concert pour animer la soirée.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Salle du Pré Bourru

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



After a great first edition, here’s a second with plenty of spirit and taste! We invite you to join us in celebrating local craft beer from the Tulle Basin! For the occasion, 3 beers, 3 breweries and 3 STEFs. And for a bite to eat, QG Street Food will be cooking up a tasty artisan burger with fresh produce, special oktobeerSTEF Limousin beef and the inevitable home fries with beef fat! Reservations required. And don’t forget a great concert to liven up the evening!

Después de una primera edición estupenda, ¡aquí va una segunda con mucho espíritu y sabor! Te esperamos para celebrar con nosotros la cerveza artesanal de la cuenca de Tulle Para la ocasión, 3 cervezas, 3 cervecerías y 3 STEF. Y para picar algo, QG Street Food servirá una deliciosa hamburguesa casera hecha con productos frescos, carne de ternera de Limousin especial oktobeerSTEF y las inevitables patatas fritas caseras hechas con grasa de ternera Es necesario reservar. Y no te olvides de un gran concierto para amenizar la velada

Nach einer schönen ersten Ausgabe folgt nun eine zweite mit Schwung und Geschmack! Wir laden Sie ein, um mit uns das handwerklich gebraute und lokale Bier aus dem Bassin de Tulle zu feiern! Zu diesem Anlass gibt es drei Biere, drei Brauereien und drei STEFs. Und für Ihr leibliches Wohl sorgt das QG Street Food, das Ihnen seinen guten handwerklichen Burger aus frischen Produkten, B?uf limousin spécial oktobeerSTEF und seine unumgänglichen hausgemachten Pommes frites mit Rinderfett zubereiten wird! Eine Reservierung ist erforderlich. Und nicht zu vergessen ein gutes Konzert, um den Abend zu beleben

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze