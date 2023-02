Grand Bal folk avec Choeur Artichaut, Pamplemousse et Ma Petite Salle du Point Favre, Chêne-Bourg (74), 18 mars 2023, .

Grand Bal folk avec Choeur Artichaut, Pamplemousse et Ma Petite Samedi 18 mars, 15h00 Salle du Point Favre, Chêne-Bourg (74)

20 à 40€

organisé par Association Pour le bal et Pourlebal

Salle du Point Favre, Chêne-Bourg (74) 6, Avenue François-Adolphe-Grison Salle du Point Favre, 1225 Chêne-Bourg, Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra [{« link »: « http://www.pourlebal.ch/index.php/event/grand-bal/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100076343881578&ref=page_internal&paipv=0&eav=Afa4R7RIQuEJs-cU9IJyjsOPL0Gjp9Mf4ujJkanFD3yoVXChhH5Kpy5ejLWGUmtnIvw »}, {« link »: « https://www.johannes-robatel.com/groupes »}, {« link »: « http://mapetite.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Ma Petite », « cache_age »: 86400, « description »: « Ru00e9alisu00e9 u00e0 Poitiers en Avril 2019.nnAmaranta Aguilar : vidu00e9onArnold Courset Pintout : prise de sonnnMerci u00e0 Cu00e9cile et David Pineau pour le pru00eat de leur lieu.nnwww.mapetite.frnmapetite.groupe@gmail.comnnPerrine Vrignault – chantnMaxime Barbeau – accordu00e9onnThomas Fossaert – saxophonenMaxime Dancre – percussions », « type »: « video », « title »: « Ma Petite – Tailleur de pierre (Acoustic session 2019) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/J72A1TRUS74/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=J72A1TRUS74 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFAMMeQZ3kA2Ew4sZmijN0Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

ici pour toutes les informations. Au programme : 15h – 18h Stage avancé “Danses du Poitou” donné par Ma Petite (Branles, avant, rondes…) 17h30 – 18h30 Initiation aux danses (gratuite) 19h – 1h Bal Nos groupes: Choeur Artichaut Héhoooo ohéééé ! Nous sommes le Chœur Artichaut, une vingtaine d’humains qui entonnons des chants polyphoniques du monde entier. On vous offre des musiques espiègles bien agencées, tantôt chaloupées, rythmées ou éthérées… Et cette année, on vous fera danser ! Sous les mains joyeuses de Solène Derbal, accompagnés par nos amis du trio Pamplemousse, nos voix chaleureuses et porteuses d’émotions vous feront décoller des planchers Pamplemousse Le trio Pamplemousse mêle leur compositions actuelles aux airs traditionnels. Résultat : un cocktail fruité, punchy, à danser et à déguster sans modération !!! Ma Petite Cela fait maintenant plusieurs années que Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste, explore le chant traditionnel poitevin avec une fraîcheur déconcertante. Pour ce quartet de musique à danser, elle fait appel à trois musiciens aussi libres et aventureux qu’elle. Lorsque les quatre musiciens s’emballent, le mélange est idéal pour embarquer la tradition dans une matière tribale, libre et puissante qui porte la voix sensible de Perrine vers un équilibre subtil entre un enracinement toujours énergique et un envol bouleversant. https://www.youtube.com/watch?v=J72A1TRUS74 https://www.youtube.com/watch?v=Mq7thiTMpKQ&list=RDW5QJTSmrNb4&index=2 Tarifs : Bal seul soutien : Frs 40.-/ normal Frs 30.-/ minimum Frs 20.- Bal + stage : soutien Frs 60.-/ normal Frs 50.-/ minimum 35.- Stage : Frs 25.- / Réduit : Frs 18.- Si vous aimeriez atteindre cet événement et vous avez des besoins spéciaux (accessibilité de la salle ou autre), contactez nous : info@pourlebal.ch source : événement Grand Bal folk avec Choeur Artichaut, Pamplemousse et Ma Petite publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-19T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle du Point Favre, Chêne-Bourg (74) Adresse 6, Avenue François-Adolphe-Grison Salle du Point Favre, 1225 Chêne-Bourg, Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra Age maximum 110 lieuville Salle du Point Favre, Chêne-Bourg (74)

Salle du Point Favre, Chêne-Bourg (74) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//