Gironde SI J’ÉTAIS MARIANNE PENDANT 24 HEURES Salle du Point du jour Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux. SI J’ÉTAIS MARIANNE PENDANT 24 HEURES Vendredi 24 novembre, 19h00 Salle du Point du jour Entrée gratuite sur inscription « Si j’étais Marianne pendant 24 heures », c’est l’histoire d’une femme ou de plusieurs qui pourraient ne faire qu’une, qui décident de participer à un concours dans l’espoir de changer l’ordre établi. Un concours qui ne va pas se dérouler comme attendu… Cette restitution du travail sera l’occasion de partager les fruits d’ateliers théâtre menés par Coup de Foudre auprès de 7 femmes dans le cadre du projet Marianne(S) qui interroge les stéréotypes liés au genre.

Organisé par la compagnie Coup de Foudre, en partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Gironde. Salle du Point du jour 44 rue Joseph Brunet Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « compagniecoupdefoudre@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Salle du Point du jour Adresse 44 rue Joseph Brunet Ville Bordeaux Departement Gironde

