« JE, TU, IL ET VOUS » PAR LA KLAUS COMPAGNIE Salle du Point du jour Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde « JE, TU, IL ET VOUS » PAR LA KLAUS COMPAGNIE Salle du Point du jour Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux. « JE, TU, IL ET VOUS » PAR LA KLAUS COMPAGNIE Vendredi 17 novembre, 14h30 Salle du Point du jour Entrée gratuite sur inscription, réservation obligatoire par les établissements scolaires Spectacle de danse inclusive autour de l’œuvre de Grand Corps Malade. Une immersion dansée à travers les mots de l’artiste, un spectacle qui raconte la vie avec simplicité. De là s’en suit une réflexion sur les rencontres, les différences, sa construction d’adulte. Certains instants de vie bouleversent à jamais votre futur ; tous ces moments deviennent des souvenirs ancrés dans note esprit, dans notre chair même. Bord de scène à l’issue de la représentation. organisé par : Klaus Compagnie Salle du Point du jour 44 rue Joseph Brunet Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « Klaus.Compagnie@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T16:30:00+01:00

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T16:30:00+01:00 Illustration Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Salle du Point du jour Adresse 44 rue Joseph Brunet Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 11 Age max 99 Lieu Ville Salle du Point du jour Bordeaux latitude longitude 44.876276;-0.544248

Salle du Point du jour Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/