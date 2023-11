SOL FROID ET TENTATION DU MAL Salle du Point du jour Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

SOL FROID ET TENTATION DU MAL

Mercredi 15 novembre, 18h00
Salle du Point du jour

Entrée gratuite sur inscription

« J'avais 15 ans, et j'avais peur de lui, de moi aussi. Le viol nous fait chuter. Qu'il est long le parcours pour recommencer sa vie. »

Fleur RABAS, jeune artiste, a décidé de chorégraphier, de danser l'indicible. Il s'agit d'un spectacle où se mêlent danse et théâtre qui ne laisse pas tout à fait indemne. L'œuvre sera suivie d'un temps de discussion avec l'artiste et une professionnelle du CIDFF Gironde.

Organisé par : CIDFF
En partenariat avec : Fleur RABAS (artiste)

