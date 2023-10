Soirée des Commerçants Salle du Plan d’Eau Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée Soirée des Commerçants Salle du Plan d’Eau Treize-Septiers, 4 novembre 2023, Treize-Septiers. Soirée des Commerçants Samedi 4 novembre, 19h00 Salle du Plan d’Eau A vos agendas : Réservez votre soirée du 4 novembre. L’Union des Commerçants organise une fête. La réservation des repas s’effectue chez vos commerçants !

Nous vous attendons nombreux ! Salle du Plan d’Eau 1 rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Salle du Plan d'Eau
1 rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers
Treize-Septiers
85600
Vendée
Pays de la Loire

