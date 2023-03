Balade touristique Salle du Plan d’Eau Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée

Balade touristique Salle du Plan d’Eau, 23 avril 2023, Treize-Septiers. Balade touristique Dimanche 23 avril, 08h15 Salle du Plan d’Eau Inscription limitée aux 49 premières voitures Récompense pour le déguisement le plus fun ! Au programme : – rdv dès 8h15 : café d’accueil

– 8h45 : débriefing circuit

– 9h00 : départ libre suivant roadbook / questions

– 12h30 : pot de bienvenue suivi de la pause déjeuner

– 15h30 : balade digestive (à pied ou en 2CV)

– 16h45 : récompense un lot par voiture Possibilité de plateau repas froid : 10 € par personne (uniquement sur réservation) ou d’apporter votre pique-nique (tables et bancs sur place).

Bar sur place (CB acceptée) Salle du Plan d’Eau 1 rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07.69.66.92.49 »}, {« type »: « email », « value »: « leschevronsvendeens@outlook.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T08:15:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00

2023-04-23T08:15:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00 Les Chevrons Vendéens

