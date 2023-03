La Rando’ du Printemps Salle du Plan d’Eau Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée

La Rando’ du Printemps Salle du Plan d’Eau, 19 mars 2023, Treize-Septiers. La Rando’ du Printemps Dimanche 19 mars, 08h00 Salle du Plan d’Eau Tarif : 6€ – Gratuit pour les moins de 10 ans Inscriptions & départs à la salle du plan d’eau de 8h00 à 10h00. CIRCUITS CYCLO : > 40 km

> 60 km

> 80 km CIRCUITS PÉDESTRE / TRAIL :

> 10 km

> 15 km

> 20 km

> Circuit famille : 5 km Ravitaillement, apéro et sandwich

Parking vélos surveillé

Apportez vos gobelets Salle du Plan d’Eau 1 rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T08:00:00+01:00 – 2023-03-19T10:00:00+01:00

2023-03-19T08:00:00+01:00 – 2023-03-19T10:00:00+01:00 Amicale Cyclo Septierois

Détails Catégories d’Évènement: Treize-Septiers, Vendée Autres Lieu Salle du Plan d'Eau Adresse 1 rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Ville Treize-Septiers Departement Vendée Lieu Ville Salle du Plan d'Eau Treize-Septiers

Salle du Plan d'Eau Treize-Septiers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treize-septiers/

La Rando’ du Printemps Salle du Plan d’Eau 2023-03-19 was last modified: by La Rando’ du Printemps Salle du Plan d’Eau Salle du Plan d'Eau 19 mars 2023 Salle du Plan d'Eau Treize-Septiers Treize-Septiers

Treize-Septiers Vendée