Journée enfants-parents Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 Cunlhat Catégories d’Évènement: Cunlhat

Puy-de-Dôme

Journée enfants-parents Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590, 8 février 2023, Cunlhat. Journée enfants-parents Mercredi 8 février, 10h00 Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590

Les mineurs sont sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur. Tenue adaptée nécessaire. Inscriptions auprès de Mariane Monteil (Maison des Solidarités d’Ambert)

Journée sport mais pas que… activités de loisirs en famille Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 plan d’eau cunlhat 63590 Cunlhat 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 10h-11h : 3/5 ans – activités jeux pour les plus petits 11h-12h30 : 6/12 ans – découverte de sports originaux et toute la matinée : des temps d’animation : lecture, jeux de plein air, collation et échanges…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T10:00:00+01:00

2023-02-08T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Cunlhat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Adresse plan d'eau cunlhat 63590 Ville Cunlhat lieuville Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Cunlhat Departement Puy-de-Dôme

Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Cunlhat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cunlhat/

Journée enfants-parents Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 2023-02-08 was last modified: by Journée enfants-parents Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 8 février 2023 Cunlhat Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Cunlhat

Cunlhat Puy-de-Dôme