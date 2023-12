Bal de Nadal Salle du Peuple, Cournonterral (34) Bal de Nadal Salle du Peuple, Cournonterral (34), 16 décembre 2023, . Bal de Nadal Samedi 16 décembre, 18h30 Salle du Peuple, Cournonterral (34) 0 19h Chorale Lo cocut 20h Bal Populaire occitan Buvette et restauration sur place source : événement Bal de Nadal publié sur AgendaTrad Salle du Peuple, Cournonterral (34) 13, Rue Docteur Ombras

