ATELIER COUTURE – VAL D’ERDRE AUXENCE Salle du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence, 25 octobre 2023, Val d'Erdre-Auxence.

Val d’Erdre-Auxence,Maine-et-Loire

Atelier couture enfants-ados proposé le mercredi 25 octobre 2023 à la salle du Petit Anjou au Louroux-Béconnais. ..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. EUR.

Salle du Petit Anjou

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Sewing workshop for children and teenagers on Wednesday, October 25, 2023 at the Salle du Petit Anjou in Le Louroux-Béconnais .

Taller de costura para niños y adolescentes el miércoles 25 de octubre de 2023 en la Salle du Petit Anjou en Le Louroux-Béconnais .

Nähworkshop für Kinder und Jugendliche, angeboten am Mittwoch, den 25. Oktober 2023 im Saal des Petit Anjou in Le Louroux-Béconnais. .

Mise à jour le 2023-10-10 par eSPRIT Pays de la Loire