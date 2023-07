Visite commentée des Pièces du Patrimoine Salle du patrimoine Béligneux Catégories d’Évènement: Ain

Béligneux Visite commentée des Pièces du Patrimoine Salle du patrimoine Béligneux, 16 septembre 2023, Béligneux. Visite commentée des Pièces du Patrimoine 16 et 17 septembre Salle du patrimoine Cinq salles d’exposition mises en place à l’ancienne école de Béligneux (place de la Grande Hermière) pour témoigner de la vie quotidienne du village au siècle dernier.

Au rez-de-chaussée, 5 salles dont 2 sur les vieux métiers avec mannequins, matériels et mobiliers anciens. Une cuisine ancienne entièrement équipée. Une salle de classe des années 1950 recréée. Une salle dédiée à l’une des premières compagnies de sapeurs-pompiers volontaires équipée d’une pompe à bras et de son matériel d’intervention. Exposition de l’ancien mécanisme des cadrans de l’Eglise Saint-Pierre.

Au sous-sol, une cave voûtée en pierre, contient tout le matériel vinicole des anciens vignerons du village – Attention ! Cette salle est accessible uniquement par des escaliers. Salle du patrimoine Place de la Grande Hermière, 01360 Béligneux Béligneux 01360 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 25 30 70 http://www.facebook.com/beligneux;https://twitter.com/Ville2Beligneux Au rez de chaussée, 5 salles dont 2 sur les vieux métiers avec mannequins, matériels et mobiliers anciens. Une cuisine ancienne entièrement équipée. Une salle de classe des années 1950 recréée. Une salle dédiée à l’une des premières compagnies de sapeurs-pompiers volontaires équipée d’une pompe à bras et de son matériel d’intervention. Au sous sol, une cave voûtée en pierre, contient tout le matériel vinicole des anciens vignerons du village – Attention ! cette salle est accessible uniquement par des escaliers. Sur la RD 1084, au rond-point de la mairie, prendre Béligneux Village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©M-Art Photographie Détails Catégories d’Évènement: Ain, Béligneux Autres Lieu Salle du patrimoine Adresse Place de la Grande Hermière, 01360 Béligneux Ville Béligneux Departement Ain Age max 99 Lieu Ville Salle du patrimoine Béligneux

Salle du patrimoine Béligneux Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beligneux/