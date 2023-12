Super Loto Salle du Parc Thiviers, 17 décembre 2023 13:00, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Super loto organisé par l’école primaire et maternelle de Thiviers le Père Noël sera présent de très beaux et nombreux bon d’achat une switch partie spéciale pour enfants canards gras et plein d’autres super lots venez nombreux possibilité de se restaurer sur place gâteau hot-dog frites boisson.

Salle du Parc

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Super lotto organized by the Thiviers primary and nursery school Santa Claus will be there with lots of great gift vouchers, a special switch part for children, ducks and geese, and lots of other great prizes. Come one, come all, and you’ll be able to eat on site

Súper lotería organizada por las escuelas primarias e infantiles de Thiviers Papá Noel estará presente con un montón de grandes premios, incluyendo una parte de interruptor especial para niños, patos y gansos, y un montón de otros grandes premios. Ven y podrás comer y beber en el lugar

Superlotto organisiert von der Grundschule und dem Kindergarten von Thiviers der Weihnachtsmann wird anwesend sein sehr schöne und zahlreiche Gutscheine ein spezieller Switch-Teil für Kinder fette Enten und viele andere Superpreise kommen Sie zahlreich Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen Kuchen Hot-Dog Pommes frites Getränk

Mise à jour le 2023-12-05 par Isle-Auvézère