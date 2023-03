Soirée théâtre avec l’AEP de Couy Salle du parc Pougues-les-Eaux Catégories d’Évènement: Nièvre

Nièvre . Soirée théâtrale proposée par l’Association des Amis du Vieux Pougues à la salle du parc Simone Veil à POUGUES LES EAUX.

2 pièces « Ca pourrait aller mieux » de J. Dubois et « Monsieur Claude » de V. Durand.

Rendez vous à 20h30.

Tarifs : 8€ / gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place.

Infos au 03.86.68.89.90 +33 3 86 68 89 90 Salle du parc Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux

