Les Artisans Créateurs de la Vienne organise un Marché de Noël!!

20 artisans créateurs vous accueil à la salle du parc du Verger à Châtellerault, le samedi 16 et le dimanche 17 décembre 2023 de 10h à 19h entrée libre.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les artisans de la vienne et pleins d’idées de cadeaux pour Noël.

L'entrée est gratuite

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

