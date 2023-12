Conférence – débat : La Laïcité – un espace de Liberté pour le Citoyen. Et en Europe ? Salle du Palay Pujols, 1 décembre 2023, Pujols.

Pujols,Lot-et-Garonne

Conférence – débat dans le cadre de la Journée de la Laïcité par Ernest PORRAS (Ancien chercheur en science politique sur la citoyenneté, docteur en sciences de gestion, ancien conseiller de l’Ordre du Grand Orient de France en charge de l’Europe politique)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Salle du Palay

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Conference – debate as part of the Journée de la Laïcité (Secularism Day) by Ernest PORRAS (former researcher in political science on citizenship, doctor in management science, former advisor to the Order of the Grand Orient de France in charge of political Europe).

Conferencia – debate en el marco del Día del Laicismo a cargo de Ernest PORRAS (antiguo investigador en ciencias políticas sobre la ciudadanía, doctor en ciencias de la gestión, antiguo consejero de la Orden del Gran Oriente de Francia encargado de Europa política).

Vortrag – Debatte im Rahmen des Tages der Laizität von Ernest PORRAS (ehemaliger Forscher in Politikwissenschaft zum Thema Staatsbürgerschaft, Doktor der Betriebswirtschaftslehre, ehemaliger Berater des Ordens des Großorient von Frankreich, zuständig für das politische Europa).

Mise à jour le 2023-11-27 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47