Pujols L’éco village d’Horizon Vert Salle du Palay Pujols, 14 octobre 2023, Pujols. L’éco village d’Horizon Vert Samedi 14 octobre, 09h00 Salle du Palay Entrée gratuite La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente samedi 14 octobre à partir de 9h00 à l’éco village d’Horizon Vert à Pujols (47) ! Un stand d’informations et des animations (quiz sur l’Europe et l’écologie) seront proposés pour l’occasion ! Salle du Palay Pujols Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.horizonvert.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

