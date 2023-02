A LA RENCONTRE DES CHOUETTES ET DES HIBOUX Salle du Moulin à huile La Roquebrussanne Catégories d’Évènement: La Roquebrussanne

Var

A LA RENCONTRE DES CHOUETTES ET DES HIBOUX Salle du Moulin à huile, 4 mars 2023, La Roquebrussanne. A LA RENCONTRE DES CHOUETTES ET DES HIBOUX Samedi 4 mars, 17h00 Salle du Moulin à huile

Entrée libre

Conférence tout public et stand handicap moteur,handicap intellectuel mi;ii Salle du Moulin à huile LA ROQUEBRUSSANNE La Roquebrussanne 83136 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur CONFERENCE A la rencontre des chouettes et hiboux (Diaporama) Présentation des caractères distinctifs des chouettes et hiboux Présentation des espèces locales et régionales Quelles protections? Caractères morphologiques différences STAND LPO PACA Groupe local

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T17:00:00+01:00

2023-03-04T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: La Roquebrussanne, Var Autres Lieu Salle du Moulin à huile Adresse LA ROQUEBRUSSANNE Ville La Roquebrussanne lieuville Salle du Moulin à huile La Roquebrussanne Departement Var

Salle du Moulin à huile La Roquebrussanne Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roquebrussanne/

A LA RENCONTRE DES CHOUETTES ET DES HIBOUX Salle du Moulin à huile 2023-03-04 was last modified: by A LA RENCONTRE DES CHOUETTES ET DES HIBOUX Salle du Moulin à huile Salle du Moulin à huile 4 mars 2023 La Roquebrussanne Salle du Moulin à huile La Roquebrussanne

La Roquebrussanne Var