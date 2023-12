atelier-bal de st Jean de Gard salle du Mont Brion, Saint-Jean-du-Gard (30) atelier-bal de st Jean de Gard salle du Mont Brion, Saint-Jean-du-Gard (30), 16 janvier 2024, . atelier-bal de st Jean de Gard Mardi 16 janvier 2024, 20h00 salle du Mont Brion, Saint-Jean-du-Gard (30) prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-16T20:00:00+01:00 – 2024-01-16T22:30:00+01:00 ATELIER-BAL TOUS LES 1ERS ET 3EMES MARDIS DU MOIS 20H15 ATELIER D’INITIATION 21H P’TIT BAL ADHESION ANNUELLE DE 20 EUROS ET PARTICIPATION LIBRE https://www.facebook.com/cavafaire.bal inscrivez-vous ici à la newsletter infos : Pierre 0664320273 source : événement atelier-bal de st Jean de Gard publié sur AgendaTrad salle du Mont Brion, Saint-Jean-du-Gard (30) 1056, Avenue René Boudon

