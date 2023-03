Exposition du Club photo de Cugand « Oh, c’est beau ! » Salle du Mingot Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée

Le Club photo de Cugand propose une exposition du samedi 25 mars au dimanche 2 avril 2023 à la Salle du Mingot sur le thème « Oh, c'est beau ! ».

Salle du Mingot
9 Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand
Cugand 85610
Vendée

cpvdsc@gmail.com
http://www.clubphotocugand.fr

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Club photo de Cugand

