CONCOURS DE TAROT SALLE DU MILLE CLUB (salle des fêtes) Trambly Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Trambly CONCOURS DE TAROT SALLE DU MILLE CLUB (salle des fêtes) Trambly, 20 janvier 2024, Trambly. Trambly Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20 . CONCOURS DE TAROT

1ER PRIX 175 €, 2ème PRIX 150 €, 3ème prix 120 €…..

ET tous les joueurs seront primés suivi d’un repas (terrine-salade, chili con carne, fromage et dessert) EUR.

SALLE DU MILLE CLUB (salle des fêtes)

Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Trambly Autres Code postal 71520 Lieu SALLE DU MILLE CLUB (salle des fêtes) Adresse SALLE DU MILLE CLUB (salle des fêtes) Ville Trambly Departement Saône-et-Loire Lieu Ville SALLE DU MILLE CLUB (salle des fêtes) Trambly Latitude 46.3263702 Longitude 4.52793192 latitude longitude 46.3263702;4.52793192

SALLE DU MILLE CLUB (salle des fêtes) Trambly Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trambly/