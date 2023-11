Concours de belote Salle du Mille Club La Roche-Canillac Catégories d’Évènement: Corrèze

La Roche-Canillac Concours de belote Salle du Mille Club La Roche-Canillac, 1 décembre 2023, La Roche-Canillac. La Roche-Canillac,Corrèze Concours de Belote – 16 € par équipe – Buvette – Gâteaux – Crêpes – Tourtous -.

Salle du Mille Club

La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Belote competition – 16? per team – Refreshment bar – Cakes – Pancakes – Tourtous – Concurso de belote – 16? por equipo – Bar de refrescos – Pasteles – Crêpes – Tourtous – Belote-Wettbewerb – 16? pro Team – Getränkestand – Kuchen – Crêpes – Tourtous –

