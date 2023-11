DON DU SANG Salle du Mille-Club Contz-les-Bains, 4 décembre 2023, Contz-les-Bains.

Contz-les-Bains,Moselle

En partenariat avec l’amicale pour le don du sang bénévole locale, partagez votre pouvoir en donnant votre sang.. Adultes

Lundi 2023-12-04 14:00:00 fin : 2023-12-04 19:30:00. 0 EUR.

Salle du Mille-Club rue du Stade

Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



In partnership with the local volunteer blood donor association, share your power by giving blood.

En colaboración con la asociación local de donación voluntaria de sangre, comparte tu poder donando sangre.

Teilen Sie in Partnerschaft mit dem örtlichen Freundeskreis für freiwillige Blutspenden Ihre Kraft, indem Sie Blut spenden.

