Le quartier du rivage de Beuvry a vécu aux rythmes des activités minières de la région, de 1862 jusqu'au 1er janvier 1965.

Avec les lavoirs à charbon qui nécessitait de très grande quantité d’eau, la compagnie de Vicoigne dût construire en 1885 une usine élévatoire à Beuvry près du rivage.

En 1889 cette usine fut doublée pour fournir l'eau nécessaire aux besoins industriels mais aussi à l'alimentation en eau des cités ouvrières.

Club d'Histoire de Beuvry

