Stages de théâtre et de claquettes Salle du Mercadiol Lalbenque, 10 juillet 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

L’association du Chêne Pensant organise pour cet été un stage de théâtre pour enfants et ados et un stage de claquettes (débutants et confirmés) du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 2023 à la salle du Mercadiol à Lalbenque..

2023-07-10 09:30:00 fin : 2023-07-14 10:15:00. 100 EUR.

Salle du Mercadiol

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



This summer, the Chêne Pensant association is organizing a theater workshop for children and teenagers and a tap dance workshop (beginners and advanced) from Monday July 10 to Friday July 14, 2023 at the Mercadiol hall in Lalbenque.

Este verano, la asociación Chêne Pensant organiza un curso de teatro para niños y adolescentes y un curso de claqué (principiantes y avanzados) del lunes 10 de julio al viernes 14 de julio de 2023 en la Salle du Mercadiol de Lalbenque.

Der Verein Chêne Pensant organisiert für diesen Sommer einen Theaterkurs für Kinder und Jugendliche und einen Stepptanzkurs (Anfänger und Fortgeschrittene) von Montag, dem 10. Juli bis Freitag, dem 14. Juli 2023 im Mercadiol-Saal in Lalbenque.

