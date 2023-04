Stage danse / Jade Fehlmann Salle du Matet, 14 mai 2023, Martres-Tolosane.

Stage danse / Jade Fehlmann Dimanche 14 mai, 10h00 Salle du Matet Accès gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles. Inscription auprès de 123Mouvflow@gmail.com. Renseignements Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

En partenariat avec l’association 1,2,3… Mouv’Flow

Tout public et tous niveaux

Jade Fehlmann, danse hip hop

Jade Fehlmann (Cie Kilaï et Carna), professeure, danseuse et chorégraphe propose de découvrir son univers du hip hop lors d’un stage accessible à tous les niveaux.

Danseuse hip hop avec une formation en danse contemporaine plus académique, elle a déjà dansé pour plusieurs compagnies et a chorégraphié son premier solo. La danse hip hop la connecte à la musique quand le contemporain l’ancre dans le mouvement. Elle en aime la vibration, la culture et la virtuosité des corps.

Sites web :

https://www.instagram.com/jade_fehlmann/

https://123mouvflow.wixsite.com/danses

https://www.youtube.com/watch?v=ma1OX-0KTyg

Programme complet

