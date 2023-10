Electro Halloween Festival Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle, 28 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Première partie à 20h30 pour la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Suite de la soirée avec le 1er Electro Halloween Festival, vers 23h, où deux jeunes DJ locaux 4RRERE et PPAUL se produiront.

2€ l’entrée. Buvette et Snaking sur place..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Salle du Maroc

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Opening act at 8:30 p.m.: broadcast of the Rugby World Cup 2023 final.

The evening continues with the 1st Electro Halloween Festival, at around 11pm, featuring two young local DJs, 4RRERE and PPAUL.

2? admission. Refreshment bar and snaking on site.

La primera parte de la velada comienza a las 20.30 h con la retransmisión de la final de la Copa del Mundo de Rugby 2023.

La velada continúa con el 1er Festival Electro Halloween, hacia las 23:00 horas, en el que participan dos jóvenes DJ locales, 4RRERE y PPAUL.

entrada de 2? Refrescos y tentempiés in situ.

Erster Teil um 20:30 Uhr mit der Übertragung des Endspiels der Rugby-Weltmeisterschaft 2023.

Fortsetzung des Abends mit dem 1. Electro Halloween Festival gegen 23 Uhr, bei dem die beiden jungen lokalen DJs 4RRERE und PPAUL auftreten werden.

2? für den Eintritt. Getränke und Snaking vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Morcenx