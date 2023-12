Concert de Noël Salle du Manège – Place de la Caserne Lamarque Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Concert de Noël
Vendredi 15 décembre, 20h30
Salle du Manège – Place de la Caserne Lamarque
Libourne

Fin : 2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00 Ensemble Choral de Libourne dirigé par Jean Goujon et Harmonie de Libourne dirigée par Pierre Guiet

MESS des officiers – Caserne Lamarque Libourne Magnificat (M-A Charpentier), noeyt de salut, Oh happy day, White Christmas…

Mendelssohn, Pachelbel, noëls populaires et traditionnels…

Participation libre
Informations : 06 22 44 72 95
Salle du Manège – Place de la Caserne Lamarque
15 Pl. Joffre, 33500 Libourne

