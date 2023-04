Atelier découverte sophrologie/rigologie Salle du Mail Beaune-la-Rolande Catégories d’Évènement: Beaune-la-Rolande

Atelier découverte sophrologie/rigologie Samedi 15 avril, 14h00 Salle du Mail, Beaune-la-Rolande

Envie de sortir de chez vous, de bouger en douceur, de découvrir une nouvelle activité, vous connaissez déjà et vous aimez ? Alors, hop, participez à notre prochain atelier découverte à la rigologie/sophrologie :

Une bonne dose de rire et de bonne humeur,

un zeste de souffle et de respiration,

et une bonne pincée de relaxation et de détente.

Le tout pour vous détendre, lâcher prise, prendre du temps pour soi ou tout simplement faire quelque chose de positif pour son corps et son mental.

À très vite !

Valérie

