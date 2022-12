Pause Tendresse salle du lion Saint Marc, 22 janvier 2023, Orléans.

Pause Tendresse Dimanche 22 janvier 2023, 17h00 salle du lion Saint Marc

Plein tarif : 30 € ; Tarif solidaire : 15€ // Nous contacter pour toute difficulté avec le tarif, on peut trouver des solutions.

3h pour nourrir ton besoin de tendresse et t’entraîner à communiquer clairement sur tes envies et tes limites. En manque de câlin ? Besoin d’apprendre à dire non ? Bienvenue !

salle du lion Saint Marc 1 rue du Pressoir Neuf – Salle du Lion de Saint-Marc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:admin@oasistactile.fr »}, {« data »: {« author »: « Le Parisien », « cache_age »: 86400, « description »: « u00abu00a0Je crois que je peux dire que ju2019ai des besoins affectifs et ils ne sont pas remplis u00e0 100u00a0%u00a0u00bb. La voix lu00e9gu00e8rement tremblante et pleine de sincu00e9ritu00e9, Alexandre explique les raisons de sa pru00e9sence dans cette vaste salle du troisiu00e8me u00e9tage du2019un immeuble parisien. Autour de lui, des tapis de yoga ou de larges couvertures sont u00e9talu00e9s u00e0 mu00eame le sol, pru00eat u00e0 accueillir une vingtaine de personnes. Cette soiru00e9e du 15u00a0juin, Alexandre assiste u00e0 une cuddle partyu00a0: une u00abu00a0soiru00e9e cu00e2linsu00a0u00bb, guidu00e9e par une professionnelle, Katya, u00e9galement coach de vie et prof de yoga. Dans cet atelier qui cou00fbte environ 30u00a0euros par tu00eate, des personnes de 18 u00e0 plus de 60 ans, venus de tous milieux et horizons, viennent chercher du ru00e9confort, de la tendresse ou de lu2019apaisement en expu00e9rimentant le toucher, les cu00e2lins ou encore les massages, le temps du2019une soiru00e9e. u00abu00a0Il nu2019y a pas de nuditu00e9 ou de sexualitu00e9u00a0u00bb, pru00e9vient Katya, insistant bien sur la place donnu00e9e au respect et au consentement durant la su00e9ance. Le Parisien a passu00e9 la soiru00e9e avec eux, un reportage u00e0 voir en tu00eate du2019article. », « type »: « video », « title »: « En recherche du2019affection, ils se ru00e9unissent pour faire des u00absoiru00e9es cu00e2linsu00bb », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/cSNzIrnY5DM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=cSNzIrnY5DM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfHn_8-ehdem86fEvlFg-Gw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

admin@oasistactile.fr), nous pourrons trouver une autre manière de contribuer. C’est à quelle heure ?

L’accueil est ouvert 10 minutes avant, pour un démarrage à l’heure. Une fois que nous avons commencé le cercle de bienvenue, désolée : plus personne ne rentre. C’est important qu’on revisite les règles tous ensemble pour créer le confort et le sentiment de sécurité nécessaire au bon fonctionnement du groupe. Comment s’habiller ?

Pyjama, jogging, tenue cosy. Pensez plutôt confort que classe, pour faire des câlins sans vous prendre la tête. C’est l’occasion de ressortir votre t-shirt Winnie l’ourson ! Annulation

L’événement est maintenu à partir de 7 participants. Le groupe compte 20 participants maximum. Pas de remboursement des participants en cas d’annulation à moins de 7 jours. Remboursement intégral en cas d’annulation par les organisateurs. Santé

Du gel hydroalcoolique sera à disposition. Nous vous demandons de ne pas venir si vous avez des symptômes de maladies contagieuses. Vous serez remboursés. Une question ? Ecrivez à Magali : admin@oasistactile.fr

Voici un lien vers un reportage du Parisien qui montre à quoi cela peut ressembler : https://youtu.be/cSNzIrnY5DM Let’s have fun :-)

Bienvenue !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T17:00:00+01:00

2023-01-22T20:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu salle du lion Saint Marc Adresse 1 rue du Pressoir Neuf - Salle du Lion de Saint-Marc 45000 Orléans Ville Orléans Age maximum 80 lieuville salle du lion Saint Marc Orléans Departement Loiret

salle du lion Saint Marc Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Pause Tendresse salle du lion Saint Marc 2023-01-22 was last modified: by Pause Tendresse salle du lion Saint Marc salle du lion Saint Marc 22 janvier 2023 orléans salle du lion Saint Marc Orléans

Orléans Loiret