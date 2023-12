Hippocampe Salle du Lignon Vernier, 26 mai 2024 09:00, Vernier.

Hippocampe Dimanche 26 mai 2024, 11h00, 16h00 Salle du Lignon Plein : 20.–

Réduit : 15.–

Spécial : 12.–

Enfant : 10.–

Danse • Théâtre • Arts plastiques

Durée : 40 minutes

Les cubes s’empilent, forment des tours et des chemins. Une ville prend forme, parfois s’écroule et recommence. C’est un monde qui se construit. Et lorsque la nuit tombe, la vie s’éveille et ouvre les portes des imaginaires…

Monde sous-marin pour certains, visite dans le cosmos pour d’autres… Est-ce un cheval qui court ? Et ces petites lumières qui scintillent et dansent : une constellation inconnue, d’étranges poissons des grands fonds ?

Peu à peu les comédiens s’effacent, laissant place à la lumière et à la musique vers une poésie de l’obscurité.

A la frontière des arts plastiques, de la danse et du théâtre, Hippocampe déploie des univers inattendus à partir de simples cubes de bois.

Après Sous la neige, la compagnie des Bestioles nous propose un nouveau voyage sensoriel à expérimenter en famille.

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T11:00:00+02:00 – 2024-05-26T11:40:00+02:00

2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T16:40:00+02:00

© Cie-les-bestioles