Ensemble Temenos Salle du Lignon Vernier, 22 mai 2024 18:00, Vernier.

Ensemble Temenos Mercredi 22 mai 2024, 20h00 Salle du Lignon Plein : 30.–

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Rendez-vous baroques • Musique

Durée : 1h

Contrairement à de nombreux musiciens allemands, Erlebach n’a pas voyagé en Europe, mais est toujours resté comme musicien, puis Kapellmeister, au château d’Albert Anton von SchwarzburgRudolstadt. Il transforme cette cour en haut lieu musical et se fait, par la même occasion, une réputation considérable comme compositeur dans l’Allemagne centrale. Ses magnifiques sonates pour violon, viole et continuo sont accessibles depuis le début du 20e siècle, mais étrangement peu connues du grand public… l’Ensemble Temenos vous en proposera quatre.

Des extraits de son Harmonische Freude musicalischer Freunde, important recueil d’airs superbement écrits, avec accompagnement de deux violons, seront également présentés.

Au vu de la qualité de ses compositions il est immensément regrettable que plus d’un millier des œuvres d’Erlebach aient été irrémédiablement perdues dans un incendie au XVIIIe siècle… l’Ensemble Temenos vous invite à rendre hommage à son génie !

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 07 80 »}, {« type »: « email », « value »: « scc@vernier.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vernier.ch/billetterie »}] [{« link »: « https://www.vernier.ch/vie-pratique/demarches/billetterie-vernier-culture »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T21:00:00+02:00

©Edouard-Barra