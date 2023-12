Steps : BLKDOG Salle du Lignon Vernier, 14 mai 2024 18:00, Vernier.

Qu’advient-il de notre enfant intérieur quand nous devenons adultes ? BLKDOG utilise des images sombres pour parler de frustration, de colère et de dépression. Cette pièce impressionnante, sonde avec beaucoup de poésie les mécanismes permettant de surmonter des difficultés et l’écart qui existe entre l’enfance et l’âge adulte.

Avec les sept danseuses et danseurs de la compagnie Far From The Norm, le chorégraphe britannique Botis Seva explore le champ de bataille intérieur qui s’ouvre lorsque la jeunesse s’évapore peu à peu. Le combat incessant que l’on mène avec soi-même et la recherche infinie d’une acceptation radicale se trouvent au cœur de cette œuvre chorégraphique maintes fois primée.

Créée pour le théâtre Sadler’s Wells à Londres, BLKDOG combine l’ADN ultra-énergique du hip-hop à la fluidité de la danse contemporaine. Elle nous délivre un message pressant relatif à la question de la compréhension et de la réconciliation entre le passé et le présent. Électrisante à regarder, la production n’en stimule pas moins la réflexion : miroir physique bouleversant de nos turbulences psychiques actuelles et de la confrontation individuelle et collective au monde.

Dans le cadre de Steps, Festival de danse du Pour-cent culturel Migros

Le spectacle utilise de la musique forte, de la brume et des représentations abstraites de violence et de dépression pouvant heurter la sensibilité des jeunes spectateurs.

