Pianos et percussion Mercredi 24 avril 2024, 20h00 Salle du Lignon Plein : 30.–

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Rencontres classiques • Musique

Durée : 1h45 avec entracte

Interview des artistes

à 19h30 proposée par HorsPortée

Trois solistes et professeurs à la HEM de Genève seront rejoints par Yi-Ping Yang, qui depuis ses brillantes études à la HEM, a enchaîné les prix les plus pres tigieux et s’est imposée sur la scène internationale.

Les pianistes Fabrizio Chiovetta et Stephane Ginsburgh nous donneront à entendre la Sonate pour deux pianos de Mozart dans laquelle le compo siteur de 25 ans exprime son génie, son humour et son irrévérance. Cette œuvre, qui tient à la fois de l’orchestre et de la scène d’opéra aurait, selon des recherches en neurologie, des qualités thérapeutiques qui augmenteraient les capacités de raisonnement des auditeurs. Mozart nous rendrait-il plus intelligent ? Il nous rend en tout cas certainement plus heureux ! Après quelques précieux arrangements pour quatre mains de pièces du can tor de Leipzig par le compositeur hongrois György Kurtág, les quatres musiciens se rejoindront pour jouer la spectaculaire Sonate pour deux pianos et percussion de Béla Bartók. Cette pièce, créée à Bâle en 1938 par le compositeur et sa femme, fait intervenir un instrumen tarium de percussions que le compositeur affectionnait particulièrement. On y entend sept percussions en trois groupes distincts : les peaux (timbales, grosse caisse et caisse claire), un clavier (xylophone) et les métaux (cym bales, tam-tam et triangle). Une spécificité intéressante du premier mouvement est l’utilisation de la section d’or, une proportion mathématique remarquable déjà utilisée par les architectes de l’Antiquité. Le mouvement central est un exemple typique de « musique nocturne ». Enfin, le troisième mouvement est un rondo jubilatoire et dansant qui se clôt en forme de point d’interrogation.

Programme

Mozart, Sonate pour 2 pianos en ré majeur K. 448 Bach/Kurtág, Transcriptions pour 4 mains et 2 pianos Bartók, Sonate pour 2 pianos et percussion Sz. 110

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-24T21:45:00+02:00

