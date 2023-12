Lulu Pena Salle du Lignon Vernier, 28 mars 2024 19:00, Vernier.

Lulu Pena Jeudi 28 mars 2024, 20h00 Salle du Lignon Plein : 30.–

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Musique du monde

Durée : 1h15

Lula Pena invente ses propres règles, tant dans la conduite de sa carrière que dans sa musique. Sa voix est renversante et habitée, son jeu de guitare unique, son approche profondément émotionnelle et intuitive, quoique également conceptuelle et cérébrale. Elle a cette façon quasi-chamanique de ne faire qu’un avec son instrument lorsqu’elle se lance dans ses longues pièces vagabondes, durant lesquelles le bois, les cordes, les mots, le corps humain, le souffle et la voix finissent par fusionner, par se transformer en un seul animal surnaturel et fabuleux.

La musique de Lula Pena est un organisme vivant. Elle navigue sur une mer étrange, dont les rivages ont pour noms folk blues, flamenco, chanson française, phado (elle aime l’épeler ainsi) ou bossa nova, qu’elle frôle tous sans en laisser aucun intact.

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 07 80 »}, {« type »: « email », « value »: « scc@vernier.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vernier.ch/billetterie »}] [{« link »: « https://www.vernier.ch/vie-pratique/demarches/billetterie-vernier-culture »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Lucille-Dizier