L’oiseau migrateur Salle du Lignon Vernier, 17 mars 2024 10:00, Vernier.

L’oiseau migrateur Dimanche 17 mars 2024, 11h00, 16h00 Salle du Lignon Plein : 20.–

Réduit : 15.–

Spécial : 12.–

Enfant : 10.–

Théâtre • Arts graphiques

Durée : 45 minutes

Dorian Rossel et la compagnie STT posent le décor épuré de leur Oiseau migrateur : deux monolithes à craie sont plantés là, au beau milieu du plateau. Le dessinateur Hervé Walbecq et l’interprète clown-musicienne Marie-Aude Thiel entrent alors en scène en bleu de travail, ouvriers de l’histoire, pour construire avec sensibilité et délicatesse le récit dessiné d’une amitié entre un enfant et son oiseau.

Le son de la craie sur l’ardoise tisse, comme le fil de coton, le début d’une aventure en bord de mer au grand air et une virée à la campagne. Sources d’un imaginaire infini, ces dessins à la craie réalisés en direct nous invitent à un voyage jusqu’aux confins de la rêverie.

Entre récit et incarnation, ces deux êtres singuliers nous enveloppent et nous bercent, portés sur les ailes de la poésie.

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève

©J-M-Lobbe