Sous le poids des plumes Salle du Lignon Vernier, 10 mars 2024 16:00, Vernier.

Réduit : 15.–

Spécial : 12.–

Enfant : 10.–

Danse • Hip-hop

Durée : 1h

Quatre danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes. Les souvenirs font ce que nous sommes, reflètent notre vie, notre identité. Les souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui passe. Alors ils s’abîment, se morcellent, telles des plumes qui nous échappent.

Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ? Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font nous souvenir… Mais le temps passe et ces plumes tombent… la vitalité s’estompe. Que nous reste-t-il mis à part ce corps nu, brut, laissant transparaître nos cicatrices ?

En collaboration avec le Festival Groove’n’Move

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

©Nicolas-Soira