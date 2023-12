Julie Campiche Salle du Lignon Vernier, 8 mars 2024 19:00, Vernier.

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Musique • Mapping vidéo

Durée : 1h

« Souvent dans l’histoire, anonyme était une femme. » Cette phrase de Virginia Woolf est le point de départ du nouveau projet solo de Julie Campiche.

Chaque composition raconte en musique l’histoire d’une femme, d’antan ou d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs, célèbre ou anonyme. Répondant à un intense besoin de sororité, elle porte ces voix passées sous silence, minimisées, anonymisées, et pourtant si puissantes.

Julie Campiche s’associe à Sophie Le Meillour pour enrichir ce concert de projections en vidéo mapping.

Ce spectacle sera donné dans son intégralité et pour la première fois le 8 mars 2024 à l’occasion de la journée des droits de la femme.

