Der Lauf Salle du Lignon Vernier, 27 février 2024 19:00, Vernier.

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Cirque

Durée : 55 minutes

Un cabaret décapant ! Muni d’un seau sur la tête, un jongleur part à l’aveugle dans une série d’expériences qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Le public sera son seul guide et advienne que pourra. Les assiettes tombent-elles ? Et ces verres empilés avec des gants de boxe tiendront-ils ? Rien ne pourra empêcher le cours des choses…

À part vous, peut-être ? À mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, voici cinq petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurdes.

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

