Flesh – Festival Antigel Salle du Lignon Vernier, 8 février 2024 19:00, Vernier.

Flesh – Festival Antigel 8 – 10 février 2024 Salle du Lignon Plein : 30.–

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Théâtre sans parole

Durée : 1h20

FLESH met en jeu la chair meurtrie, à vif, mais aussi attendrie et surtout en éternel manque de l’autre. Enraciné à son corps pour le meilleur et pour le pire, l’être humain est indiscernable de sa chair, incarnation de son être au monde. Pourtant, aujourd’hui, cet ancrage tend à disparaître.

D’une fête d’anniversaire de mariage à une chambre d’hôpital, d’une expérience de réalité virtuelle à une réunion de famille dans un café, FLESH est un spectacle visuel et non verbal, une fable contemporaine qui plonge les spectateurs dans l’épaisseur de nos chairs.

Avec humour et étrangeté, la compagnie Still Life nous remue de façon vivifiante : de nos chairs meurtries à nos chairs en vie, il n’y a qu’un pas.

En co-accueil avec le Festival Antigel

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 07 80 »}, {« type »: « email », « value »: « scc@vernier.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vernier.ch/billetterie »}] [{« link »: « https://www.vernier.ch/vie-pratique/demarches/billetterie-vernier-culture »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:20:00+01:00

2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:20:00+01:00

©Hubert-Amiel